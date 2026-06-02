夜間に特殊なコンタクトレンズを装着することで、日中の視力を矯正する「オルソケラトロジー」。今回は、オルソケラトロジーのメリット・デメリットについて、「片桐眼科クリニック」の片桐先生に解説していただきました。 編集部 まず、オルソケラトロジーについて教えてください。 片桐先生 オルソケラトロジーは、近視に対する矯正法の一種です。就寝中に特殊な形状のハードコンタク