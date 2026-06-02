鉄分は毎日欠かせないミネラルですが、1日にどのくらい摂ればよいのか、迷う方も少なくないでしょう。厚生労働省が示す「日本人の食事摂取基準（2025年版）」をもとに、成人男女や妊娠中・授乳中など、ライフステージ別の推奨量について解説します。過剰摂取のリスクにも触れながら、適切な鉄分補給の考え方をお伝えします。 監修医師：山本 佳奈（ナビタスクリニック） 滋賀医科大学医学部卒業 / 南相馬市立総合病院や