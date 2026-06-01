推進協議会香川県社会福祉総合センター 中学校部活動の地域展開について香川県とそれぞれの市町が現在の課題などを共有しました。 中学校部活動の地域展開について意見交換などを行う推進協議会には香川県教育委員会の淀谷圭三郎教育長や17の市町の教育長らが出席しました。 部活動の地域展開について県は国の方針に基づき、2031年度までに休日の全ての活動で原則、地域展開することなどを盛り込んだガイドラ