開催：2026.6.1 会場：サター・ヘルス・パーク 結果：[アスレチックス] 8 - 13 [ヤンキース] MLBの試合が1日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとヤンキースが対戦した。 アスレチックスの先発投手はジェーコブ・ロペス、対するヤンキースの先発投手はウィル・ウォーレンで試合は開始した。 1回裏、5番 ヨナ・ハイム 5球目を打ってセンターフラ