日本代表の鎌田大地が所属するプレミアリーグのクリスタル・パレス。先日行われたECL決勝ではラ・リーガのラージョ・バジェカーノを下し、来季のEL出場を決めた。昨季はFAカップを制しており、2季連続でのタイトル獲得となった。しかし、この2つのタイトルをクラブにもたらしたオリヴァー・グラスナー監督の退団はすでに決まっており、パレスは次の指揮官を探す必要がある。同じくボーンマスを退団するアンドニ・イラオラが候補だ