記事ポイント蒲田西口商店街がInstagram（@kamata_west・フォロワー3,168人）を軸にした「地域密着型SNS情報発信プロジェクト」を本格始動店舗紹介リール・街頭インタビュー・歴史カルチャー発信など4つのコンテンツ企画を展開地域コミュニティ「デジタル蒲田民」のDiscordとも連携し、オンラインと実店舗をつなぐ双方向コミュニティを構築 東京都大田区に位置する蒲田西口商店街が、SNSを活用した新しい情報発信プロジェクト