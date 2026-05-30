週次リール更新、フォロワー3,168人から拡大へ！ 蒲田西口商店街「地域密着型SNS情報発信プロジェクト」

記事ポイント 蒲田西口商店街がInstagram（@kamata_west・フォロワー3,168人）を軸にした「地域密着型SNS情報発信プロジェクト」を本格始動店舗紹介リール・街頭インタビュー・歴史カルチャー発信など4つのコンテンツ企画を展開地域コミュニティ「デジタル蒲田民」のDiscordとも連携し、オンラインと実店舗をつなぐ双方向コミュニティを構築 蒲田西口商店街がInstagram（@kamata_west・フォロワー3,168人）を軸にした「地域密着型SNS情報発信プロジェクト」を本格始動店舗紹介リール・街頭インタビュー・歴史カルチャー発信など4つのコンテンツ企画を展開地域コミュニティ「デジタル蒲田民」のDiscordとも連携し、オンラインと実店舗をつなぐ双方向コミュニティを構築

東京都大田区に位置する蒲田西口商店街が、SNSを活用した新しい情報発信プロジェクトを本格始動します。

個性豊かな飲食店・専門店が軒を連ねる老舗商店街が、デジタルの力で広域への認知拡大に踏み出しています。

蒲田西口商店街「地域密着型SNS情報発信プロジェクト」





主体：蒲田西口商店街振興組合所在地：東京都大田区蒲田 西口エリアInstagramアカウント：@kamata_west（フォロワー3,168人）Discordコミュニティ：デジタル蒲田民公式サイト：24kamata.or.jp

蒲田西口商店街振興組合は、商店街の魅力をより広く伝えることを目的とした「地域密着型SNS情報発信プロジェクト」を2026年5月より本格始動しています。

フォロワー3,168人のInstagramアカウント（@kamata_west）を中心に、店舗紹介・街頭インタビュー・地域コミュニティ連携・歴史カルチャー発信という4つのコンテンツ軸で展開されています。

プロジェクト開始を告知したInstagram Reelは、公開後にいいね1,034件・コメント40件・シェア27件を記録し、地域内外から反響を集めています。

天ぷら専門店など地元の名店を映像で紹介する動画コンテンツは、週次ペースで更新される予定です。

企画始動の背景

蒲田西口商店街は東京都大田区蒲田の西口エリアに位置し、地域住民に長年親しまれてきた老舗商店街です。

個性豊かな飲食店や専門店が集まるこのエリアは、地元では根強い支持を持ちながらも、広域での認知度向上が課題となっています。

近年、消費者の情報収集行動がデジタルへと移行するなかで、地域に根差した店舗と若年層・遠方からの訪問客との接点創出が求められていた経緯があります。

4つのコンテンツ企画

プロジェクトは店舗紹介リール・街頭インタビュー・Discordコミュニティ連携・歴史カルチャー発信という4本柱で構成されています。

それぞれが異なる角度から蒲田の魅力を掘り起こし、オンラインと実店舗の両軸で商店街への関心を高める設計になっています。

店舗紹介リール

商店街の飲食店・専門店を取材した動画がInstagram Reelsで定期配信されます。

天ぷら専門店など地域の名店を映像で紹介し、店舗の歴史や店主の思いまで掘り下げた内容を週次ペースで届けます。

街頭インタビュー企画

商店街を訪れた来街者に「お気に入りのお店」「蒲田の好きなところ」をインタビューした動画も配信されます。

実際に足を運んだ人の生の声をコンテンツ化することで、初めて訪れる人への案内役となる情報が積み上げられていきます。

Discordコミュニティとの連携

地域コミュニティ「デジタル蒲田民」のDiscordと連携し、蒲田を好きな人が商店街のイベントに参加できる機会も設けられています。

店舗と来街者の交流にとどまらず、地域内での消費以外のつながりも育む双方向コミュニティの構築が進められています。

商店街の歴史・カルチャー発信

蒲田の歴史的・文化的背景もコンテンツ化されます。

長年にわたり地域を支えてきた商店街の物語に加え、黒湯温泉や羽付き餃子といった地域独自のカルチャーが継続的に発信される予定です。

今後の展開

Instagram Reelsを週次ペースで更新しながら、地域イベントとの連携やDiscordコミュニティの活性化も並行して進められます。

蒲田西口商店街はオンラインと実店舗の両面での商店街コミュニティ形成を目指し、取り組みを継続していきます。

フォロワー3,168人のInstagramアカウントを起点に、天ぷら専門店や地域の名店を動画で紹介するリール・街頭インタビュー・黒湯温泉や羽付き餃子といった蒲田カルチャーの発信まで、多角的なコンテンツが週次ペースで展開されています。

デジタル蒲田民のDiscordコミュニティとも連携し、来街をきっかけとしたオンラインのつながりも育まれています。

蒲田西口商店街「地域密着型SNS情報発信プロジェクト」の紹介でした。

よくある質問

Q. Instagram Reelsはどのくらいの頻度で更新されますか？

A. 週次ペースで更新される予定です。

天ぷら専門店など地域の名店を取り上げた動画が継続的に配信されます。

Q. Discordコミュニティ「デジタル蒲田民」に参加するとどのようなことができますか？

A. 蒲田西口商店街のイベントへの参加機会が設けられています。

商店街と地域住民がオンラインでつながりながら、実店舗でも交流できる仕組みが整備されています。

Q. このプロジェクトではどのような蒲田のカルチャーが発信されますか？

A. 黒湯温泉や羽付き餃子など、蒲田ならではの文化・グルメがコンテンツ化されます。

商店街の歴史的背景や、長年地域を支えてきた店舗の物語も発信される予定です。

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