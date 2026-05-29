ゾンビたばこと呼ばれる「エトミデート」を使用して球団を解雇され、裁判でも拘禁刑1年（執行猶予3年）の有罪判決を受けた広島東洋カープの羽月隆太郎元選手（26）は、SNSの生配信で謝罪したうえで、ゾンビたばこについて「私を含めて6人が同じ人物から購入」などと明かした。家族から違法性を指摘されていた「生配信はチームがナイターで戦っている（2026年5月28日）夜8時に始まりました」と「THE TIME,」（TBS系）の江藤愛キャス