元ＳＭＡＰのメンバーでオートレーサーの森且行が、タレント・森脇健児のインスタグラムに登場した。森脇は２９日までに「森且行選手！３０年ぶりに再会しました、嬉しかったなぁ！」とつづり、２ショットをアップ。「わざわざ挨拶に来てくれてケガからの復活の映画も見ていたのであの復活劇には感動してました！」と明かし「イヤー浦和ＹｏｕＴｕｂｅにはドラマがありました！」と記した。森は１９９１年にＳＭＡＰとして