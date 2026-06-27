千葉市の国道で26日夜、高校生など10代の男女4人が乗る軽自動車が横転し、2人が死亡、2人がけがをしました。26日午後7時半ごろ、千葉市中央区村田町の国道で「自動車が横転している」と目撃者から消防に通報がありました。警察によりますと、高校生ら10代の男女4人が乗る軽自動車が中央分離帯にある街路灯にぶつかったはずみで横転したとみられています。この事故で、市原市の18歳の男子高校生と10代の男性が病院に運ばれ死亡が確