新潟市中央区の県知事公舎の正門の脇戸を足蹴りし、傷をつけたとして無職の男が逮捕されました。 器物損壊の疑いで逮捕されたのは、新潟市西区に住む無職の男(46)です。警察によりますと、男は27日午後7時半ごろ、新潟市中央区にある県知事公舎の正門の脇戸を6回足蹴りして傷をつけた疑いがもたれています。近くにいた警察官が足蹴りしているのを目撃し、110番通報しました。 調べに対し、男は容疑を認めています。男は