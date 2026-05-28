新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月20日（土）、21（日）に開催されるクロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』（以下、『ウマ娘』）のナンバリングイベント『ウマ娘 プリティーダービー ７th EVENT WORLD TOUR 「THE STAGE」 in TOKYO』を「ABEMA PPV」にて両日生放送する。 『ウマ娘 プリティーダービー ７th EVENT WORLD TOUR 「THE STAGE」』は、大人気クロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリテ