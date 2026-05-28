『ウマ娘』初のワールドツアー東京公演をABEMA PPVで生放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月20日（土）、21（日）に開催されるクロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』（以下、『ウマ娘』）のナンバリングイベント『ウマ娘 プリティーダービー ７th EVENT WORLD TOUR 「THE STAGE」 in TOKYO』を「ABEMA PPV」にて両日生放送する。
『ウマ娘 プリティーダービー ７th EVENT WORLD TOUR 「THE STAGE」』は、大人気クロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』（以下、『ウマ娘』）のライブイベント史上初となるワールドツアー。豪華キャスト陣が集結し、「ウマ娘」の世界観を体感できるパフォーマンスを展開。ファン必見のスペシャルステージとなっている。
「ABEMA」では、その東京公演を両日生放送。Machico（トウカイテイオー役）、高柳知葉（オグリキャップ役）、上田瞳（ゴールドシップ役）ら２日間で総勢40名以上の豪華キャスト陣が集結する圧巻のステージをお届け。また、メインカメラに加え、本編では流れていない３つのアングルをあわせて楽しめるマルチアングル付きチケットも販売。
本放送は、「ABEMA PPV」にて５月27日（水）からチケットの販売を開始。「一般チケット」は各日6,000円、「DAY１+２イベント配信チケット」は11,500円、「マルチアングルチケット」は各日7,000円、「DAY１+２イベント配信マルチアングルチケット」は13,500円（すべて税込）で購入・視聴することができる。また、現地チケットを購入した方を対象とした割引視聴チケットも販売。なお、チケット購入者は、DAY１は７月４日（土）23時59分まで、DAY２は７月５日（日）23時59分まで見逃し配信でイベント本編を視聴することが可能。
(C) Cygames, Inc.
『ウマ娘 プリティーダービー ７th EVENT WORLD TOUR 「THE STAGE」』は、大人気クロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』（以下、『ウマ娘』）のライブイベント史上初となるワールドツアー。豪華キャスト陣が集結し、「ウマ娘」の世界観を体感できるパフォーマンスを展開。ファン必見のスペシャルステージとなっている。
本放送は、「ABEMA PPV」にて５月27日（水）からチケットの販売を開始。「一般チケット」は各日6,000円、「DAY１+２イベント配信チケット」は11,500円、「マルチアングルチケット」は各日7,000円、「DAY１+２イベント配信マルチアングルチケット」は13,500円（すべて税込）で購入・視聴することができる。また、現地チケットを購入した方を対象とした割引視聴チケットも販売。なお、チケット購入者は、DAY１は７月４日（土）23時59分まで、DAY２は７月５日（日）23時59分まで見逃し配信でイベント本編を視聴することが可能。
(C) Cygames, Inc.