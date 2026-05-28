お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が26日までにオフィシャルブログを更新。６歳の長女・こうめちゃんから贈られた手作りプレゼントに感動したことを明かした。 24日、「嬉しすぎて泣くーーー★」と題したブログで、小原は「こないだ こうめちゃんが 黙々と 工作していました」と切り出し、それは“お母さんへのプレゼント”だったことを報告。娘が手作りしたという“スクイーズ”や手紙が収められており、スクイーズには「mo