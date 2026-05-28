小原正子、６歳長女からの手作りプレゼントに涙
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が26日までにオフィシャルブログを更新。６歳の長女・こうめちゃんから贈られた手作りプレゼントに感動したことを明かした。
24日、「嬉しすぎて泣くーーー★」と題したブログで、小原は「こないだ こうめちゃんが 黙々と 工作していました」と切り出し、それは“お母さんへのプレゼント”だったことを報告。娘が手作りしたという“スクイーズ”や手紙が収められており、スクイーズには「mom」の文字と母の似顔絵が描かれていた。
「いま流行りの スクイーズ ふわふわぷにぷに している お母さん！」とユーモアたっぷりに紹介。手紙には「おかあさんへ いつも なんか、かってくれてありがと もういちねんせいだけど ふくのよーいをしてくれてありがと。こうめより」とつづられており、小原は「嬉しすぎて 抱きしめて 泣きました」と感激した様子を明かした。
一方で、「いつも なんか かってくれる お母さんは笑」としながら、「また。。。。買っちゃいました！」と最近娘がハマっているという「パワーパフガールズ」のシールセットを購入したことを報告。
プレゼントされたシールセットを前に大喜びする娘の姿とともに、「この笑顔が みたくて つい買っちゃうーーー」と母心をのぞかせた。
また、同日更新した「嬉しい間違い！★」と題したブログでは、「昨日、ばーばが 私の誕生日を 間違えて 花束くれました」と報告。ピンクのユリやカスミソウなどが華やかに彩る花束の写真を公開。「23日は正解！ただ５月は、息子です 笑」と訂正しつつ、「とはいえ ５月31日 旦那さんの誕生日は 入籍記念日でもあるので 少し早い お祝い！」と嬉しそうにつづった。
最後は「ばーば ありがとう」と感謝を伝え、ブログを締めくくっている。
これらの投稿にファンから「優しいお母さんにかわいいこうめちゃん！」「はじけんばかりの笑顔がはっちゃんかと２人ともそっくり！かわいすぎ！」「母の号泣、こちらももらい泣き」や「幸せな間違い」「チョッピリ笑える間違いですね」「ばぁばさん優しいなぁ」「お部屋がぐっと明るく華やかに」「見ているだけで癒されそう」「優しい綺麗なお花」「なんとも可愛らしいお花」「ばぁばの心が伝わる美しさ」などの声が寄せられている。
24日、「嬉しすぎて泣くーーー★」と題したブログで、小原は「こないだ こうめちゃんが 黙々と 工作していました」と切り出し、それは“お母さんへのプレゼント”だったことを報告。娘が手作りしたという“スクイーズ”や手紙が収められており、スクイーズには「mom」の文字と母の似顔絵が描かれていた。
一方で、「いつも なんか かってくれる お母さんは笑」としながら、「また。。。。買っちゃいました！」と最近娘がハマっているという「パワーパフガールズ」のシールセットを購入したことを報告。
プレゼントされたシールセットを前に大喜びする娘の姿とともに、「この笑顔が みたくて つい買っちゃうーーー」と母心をのぞかせた。
また、同日更新した「嬉しい間違い！★」と題したブログでは、「昨日、ばーばが 私の誕生日を 間違えて 花束くれました」と報告。ピンクのユリやカスミソウなどが華やかに彩る花束の写真を公開。「23日は正解！ただ５月は、息子です 笑」と訂正しつつ、「とはいえ ５月31日 旦那さんの誕生日は 入籍記念日でもあるので 少し早い お祝い！」と嬉しそうにつづった。
最後は「ばーば ありがとう」と感謝を伝え、ブログを締めくくっている。
これらの投稿にファンから「優しいお母さんにかわいいこうめちゃん！」「はじけんばかりの笑顔がはっちゃんかと２人ともそっくり！かわいすぎ！」「母の号泣、こちらももらい泣き」や「幸せな間違い」「チョッピリ笑える間違いですね」「ばぁばさん優しいなぁ」「お部屋がぐっと明るく華やかに」「見ているだけで癒されそう」「優しい綺麗なお花」「なんとも可愛らしいお花」「ばぁばの心が伝わる美しさ」などの声が寄せられている。