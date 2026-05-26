26日（火）から27日（水）にかけて前線を伴った低気圧が西から近づいてくる影響で、九州や四国ではくもりや雨となるでしょう。26日は所々で雨が降る程度ですが、あすは雨の範囲が広がって、九州では雷を伴い激しく降る所もありそうです。中国や近畿では26日は晴れますが、あすは雨が降りやすくなる見込みです。東日本や北日本は雲が多めの天気となるでしょう。西日本や東日本は30℃前後まで気温の上がる所も多く、湿度も高めでムシ