メジャーリーグ、ドジャースの大谷翔平選手はカブス鈴木誠也選手との侍対決第2ラウンド。2試合連続ホームランの期待がかかるカブス鈴木誠也選手は第一打席。ワールドシリーズ3連覇の切り札として今月ドジャースに加入した2年連続サイヤング賞のスクーバル投手と対戦。ストレートをはじき返すが、センターのパヘス選手のファインプレーで惜しくもヒットとはならず。一方、ここ7試合で打率4割超えと好調の大谷選手は第3打席。高めの