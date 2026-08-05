5日午前、新潟県五泉市の市道で軽乗用車が女子児童と衝突する事故がありました。児童は意識不明の重体です。 警察によりますと、5日午前11時半ころ、五泉市番坂の市道で市内に住む無職の女(61)が運転する軽乗用車が女子児童とぶつかりました。児童は新潟市内の病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。 警察は、運転していた女を過失運転致死傷の疑いで現行犯逮捕しました。現在、事故当時の詳しい状況を調べていま