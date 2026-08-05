女優の佐々木希（38）が3日、自身のYouTubeチャンネル「佐々木 希 (仮)」を更新。持病を明かす場面があった。動画では家族で米ロサンゼルスに旅行に行くと報告。荷物をパッキングする様子を披露した。家族4人分の荷物を次々と詰めていく佐々木は「薬系ですよね。ちょっと体調悪くなっちゃったかも、みたいな時にお守り代わりとして持っていきます」と薬を入れたジップロックを説明。「何もないことを願うんですけど、一応