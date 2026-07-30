イングランド・プレミアリーグのクリスタルパレスが、オランダ1部アヤックスを退団し、練習参加している日本代表DF冨安健洋（27）の獲得に向けて交渉を行ったと29日に英BBCが報じた。「今夏就任したサージュ新監督が獲得を決断した場合に備え、条件面では既に大筋合意に達しているとみられている」と伝えた。加入に至った場合は3バックの左の候補として考えられているという。また、「冨安の近年のキャリアは（右）膝の故障