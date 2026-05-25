今年60周年を迎える国民的演芸番組『笑点』（日本テレビ）と、同じく今年60周年を迎える雑誌『週刊プレイボーイ』が奇跡のコラボ。5月25日（月）発売の週刊プレイボーイ23号に、笑点メンバーの三遊亭好楽、三遊亭小遊三、春風亭昇太、林家たい平、立川晴の輔、春風亭一之輔、桂宮治、そして座布団運びの山田隆夫が登場！今回、その撮影の裏側をお届けします。【写真】スーツ写真をゆかいに批評する師匠方3月、都内某所。番組では