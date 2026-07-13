今年5月、栃木県上三川町で60代女性が殺害された強盗殺人事件では、犯行直前に被害者宅付近を車で何度も走行、待機していた41歳男が逮捕された。さらに主導役とされる48歳の男は公開手配・国際手配中だ。「ホワイト案件」信じ込み闇バイトに…一見適法に見える勧誘文言を真に受けるのは相当危険この事件では、実行役の16歳の少年4人、指示役の20代夫婦に注目が集まったが、近年、闇バイトやトクリュウと呼ばれる犯罪に中高年が