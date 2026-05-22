MBSドラマフィル枠にて、累計数々の賞を受賞した大人気ティーンズラブ（TL）漫画の実写化が決定！大人気TL作品が待望の実写ドラマ化原作は、につやまにつこ氏による『今から、親友やめようか。〜腐れ縁同僚は甘い快楽で私を壊す〜』。 「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2026」TL部門賞や「Renta! マンガ大賞 2025」TL部門大賞を受賞するなど、幅広い層から圧倒的な支持を得ている作品。本作は、官能的でポップなTLの世界観を、大