MBSドラマフィル枠にて、累計数々の賞を受賞した大人気ティーンズラブ（TL）漫画の実写化が決定！

大人気TL作品が待望の実写ドラマ化

原作は、につやまにつこ氏による『今から、親友やめようか。〜腐れ縁同僚は甘い快楽で私を壊す〜』。 「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2026」TL部門賞や「Renta! マンガ大賞 2025」TL部門大賞を受賞するなど、幅広い層から圧倒的な支持を得ている作品。本作は、官能的でポップなTLの世界観を、大人の純愛作品として美しく繊細に映像化。実力派女優の岡本夏美と、ダンス＆ボーカルグループ「ONE N' ONLY」のボーカルとしても活躍する沢村玲のW主演でお届けする。「友情」と「恋愛」の狭間で葛藤する、甘く危険な溺愛ラブストーリーが描かれる。

■柴崎ひまり役：岡本夏美 コメント



柴崎ひまり役を演じます。岡本夏美です。"今から、親友やめようか。"は、

親友への恋心、壊したくない関係性、とても親しみやすい悩みをもった作品だと思います。ひまりも等身大の愛らしさを持ちながら、北条和巳との距離感に一喜一憂していきます。果たして、二人は、親友をやめるのか、やめないのか...

監督、スタッフの皆様と共闘しながら、ポップに、素敵に、美しく撮っていただいています。楽しんで観ていただけたら嬉しいです！

■北条和巳役：沢村玲 コメント



北条和巳役の沢村玲です。

和巳は人の付き合い方が上手く仕事もスマートにこなせるカッコいい男....台本を見た時に正直羨ましいと思ってしまうほどの理想の男性像でした。主人公のひまりと友情関係から恋愛関係に発展していくんですがその中でひまりの前だけで見せる表情、中々上手く想いを打ち明けれない姿がまたギャップで魅力的に感じるキャラです。今回も自分なりに役と向き合いながら日々お芝居にチャレンジしています。「友情」から「恋愛」に変わる狭間での葛藤や甘いストーリーをぜひお楽しみにしてください！

監督を務めるのは「ウルトラマンＲ／Ｂ」（2018年）、「ウルトラマンデッカー」（2022年）、「ウルトラマンオメガ」（2025年）でメイン監督を務め、テレビ東京「よだれもん家族」（2022年）など、多くの作品に参加している武居正能。

■武居正能監督のコメント

今作はティーンズラブの話題作を映像化させていただきました。

親友から始まるひまりと和巳の恋の物語を、キュンキュン、ドキドキするようなストーリーになっています。

友達とは恋人とはを考えさせられる作品になりました。原作漫画の恋愛描写を、スタイリッシュでエモい映像で表現しています。ぜひ原作ファンの方はもちろん、初見の方も最後まで楽しんでいただければ嬉しいです。

■原作者・につやまにつこ先生のコメント

「今から、親友やめようか。」が実写ドラマ化します！本当に夢のようです。制作陣の皆様に原作の意図を丁寧に汲み取っていただき、ドラマとしてより魅力的に再構築していただきました。素敵なご縁を紡いでくださった編集部の皆様、読者様、制作に関わってくださったすべての方に厚く御礼申し上げます。「こういうときはこうしたらいいんだよ」と互いに教え合うような二人の絆と愛の形を、ぜひ最後まで一緒に見届けてください。

＜ドラマあらすじ＞

PR会社で働く、明るく真っ直ぐな27歳の女性・柴崎ひまり（岡本夏美）は、見た目とは違い、性欲が強めなこともあり、歴代彼氏と性生活の不一致で別れてきたことがトラウマとなっていた。ある日、友人が軒並み結婚していくことに焦るひまりは、いつものように、大学時代からの親友で、職場の同僚でもある北条和巳（沢村玲）を飲みに誘い愚痴をこぼす。そんなひまりとは反対に長年恋人を作らず、焦りを見せない和巳。しかし、相性のいい人と出会いたいと言うひまりに、和巳は突然「俺で試してみる？」と提案する。これまでどこか一線を引いている気がしていた和巳の思わぬ行動に驚くひまりだが、親友なのに...と戸惑いながらも、一線を超えてしまうことに──！そして何でも言い合える仲だった二人の関係は次第に形を変えていき...

親友になら本音を言えるのに。親友でいいと思っていたのに─

それぞれが抱える過去により、踏み出すことのできなかった二人が、親友の枠を超え、「友情」と「恋愛」の狭間で葛藤する、胸キュン間違いなしの、甘く危険な等身大ラブストーリー。

＜番組概要＞

ドラマフィル「今から、親友やめようか。」

2026年6月25日（木）よりMBSほかで放送スタート！

MBS 6月25日（木）より毎週木曜 25:29〜

テレビ神奈川 6月25日（木）より毎週木曜 25:00〜

テレ玉 6月29日（月）より毎週月曜 24:00〜

群馬テレビ 6月30日（火）より毎週火曜 24:30〜

とちテレ 7月1日（水）より毎週水曜 23:30〜

チバテレ 7月2日（木）より毎週木曜 23:00〜

※MBS放送後、TVerで見逃し配信あり

＜公式SNS＞

ドラマ公式X 「＠dramaphil2_mbs」

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ドラマ公式Instagram 「＠dramaphil2_mbs」

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MBSドラマ公式TikTok 「@dramaphil_mbs、@drama_mbs」

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▶︎＃今から親友やめようか #今やめ ＃ドラマフィル

＜公式HP＞

▶︎URL：https://www.mbs.jp/imayame

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