―［ファストファッション、全部買ってみた］― ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。◆ユニクロ夏物の「買ってはいけない」ワーストバイアイテム3選今回はユニクロの夏物の中から、買ってはいけないワーストバイアイテムを3点紹介します。ユニクロはコスパが良くて良品揃いな側面もありますが、もち