「たまごっち」の最新シリーズ「Tamagotchi Paradise（たまごっちパラダイス）」から、新機能を搭載した「Tamagotchi Paradise ‐ Orange Tropics ／ White Glacier」が、7月11日（土）より、全国の玩具店、百貨店・家電量販店の玩具売場およびオンラインショップ、たまごっち公式ショップなどで発売される。【写真】新フィールドに登場するたまごっち一覧■“なんごく”と“こおり”のフィールド「たまごっちパラダイス」は、