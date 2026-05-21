Google検索のAIモードに表示される広告の詳細情報が2026年5月20日に発表されました。今後はAIモードの回答の中に「AIで生成された説明文を含む広告」が含まれるようになります。New ad formats built with Gemini coming to Google Searchhttps://blog.google/products/ads-commerce/google-marketing-live-search-ads/AIモードは「Conversational Discovery ads(会話型探索広告)」と「Highlighted Answers(注目の回答)」の2種類の