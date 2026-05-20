(C)NHK/ランプ (C)NHK/AOI Pro. (C)NHK/テレパック NHKは、日本文化の発信とコンテンツの海外展開をさらに強化するために、大河ドラマや連続テレビ小説、ドラマ10などで放送した過去の人気ドラマ合計19作品について、Netflixで順次世界配信することで合意した。6月22日より順次、日本国内を含む世界に配信していく。 6月22日に配信するのは大河ドラマ「軍師官兵衛」、連続テレビ小説「まんぷく」、ドラマ10「昭和元禄落