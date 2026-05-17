文字通りの守護神だ。ガンバ大阪は現地５月16日、サウジアラビアで開催されたアジア・チャンピオンズリーグ２の決勝戦でアル・ナスル（サウジアラビア）と対戦。１−０で勝利し、優勝を飾った。30分にデニス・ヒュメットが挙げた１点を守り抜いた。クリスティアーノ・ロナウド、サディオ・マネ、ジョアン・フェリックスら錚々たるメンバーを擁する相手にクリーンシートを達成。際どいシーンをいくつか作られたが、身体を張っ