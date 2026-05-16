チュニジアサッカー連盟は現地５月15日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨むチュニジア代表のメンバーを発表した。アフリカ予選を９勝１分、22得点０失点で突破した同代表は、W杯のグループステージでスウェーデン、日本、オランダと対戦する。選ばれた26人は以下の通り。【GK】アイメン・ダーメン（CSスファクシャン）サブリ・ベン・ハッセン（エトワール・サヘル）ムヒブ・シャマフ（クラブ・アフリカン）【DF】ヤン・ヴァレ