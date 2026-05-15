（台東中央社）東部・台東県の海岸山脈で15日、切り立った谷底から出られなくなったオーストラリア人男性が同県消防局の救助隊に救助され、下山した。男性は9日、軽装で出かけた後に行方不明となり、11日から捜索が行われていた。男性は9日、妻と口論になった後に外出し、行方が分からなくなった。友人らが捜索したところ、山の麓に男性のオートバイが止められているのを見つけ、11日に消防局に協力を依頼した。救助隊員は、消防団