5月11日（月）に放送された「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、MCのDAIGOが独自の“ダイエットルール”を披露した。 ©ABCテレビ この日のテーマは「ヘルシーなのに大満足！鶏胸肉＆ささみ」。パサつきがちな鶏胸肉をやわらかジューシーに仕上げた煮込み料理「鶏胸肉とパプリカのトマト煮込み」を辻調理師専門学校の大西章仁