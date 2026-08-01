◆国際親善試合ＦＣ東京―ドルトムント（１日・ＭＵＦＧ国立）ＦＣ東京―ドルトムントの国際親善試合の後半２８分頃、試合が行われているＭＵＦＧ国立に隣接する神宮球場から、ヤクルト―阪神戦の演出で５回裏終了時に約３００発の花火が打ち上がった。国立は試合中だったが、突然バックスタンド後方からど派手な花火が打ち上がる形となり、スタンドは一時騒然となった。この日は前半の試合途中から大粒の雨が降るようにな