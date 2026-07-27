投手の球速は時代とともに更新され続け、150キロ台は珍しい数字ではなくなった。一方で、過去の名投手たちの球速は現在の基準で測ればどうだったのかという議論は今も尽きない。巨人OB同士の何気ない会話をきっかけに、長年語られてきたテーマへ再び注目が集まっている。【写真】「（ヌートバーは）選ばれる選手ではない」高橋尚成の“炎上”動画元巨人の高橋尚成氏と清水隆行氏が対談7月20日に公開されたYouTubeチャンネル『
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