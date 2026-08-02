「ヤクルト−阪神」（２日、神宮球場）阪神の左翼・前川右京外野手が痛恨の適時失策を犯した。３−１の四回２死二塁。西村が左中間へ放った飛球に対して、落下点に入った。しかし、少し行き過ぎたのかグラブに当てながら捕球できなかった。まさかの失策に前川は腰に手を当てて呆然。左翼席の阪神ファンも騒然となった。さらに３−２の２死二塁から下村が長岡に同点の左前適時打を浴びてしまう。右腕は６回３失点で降板。