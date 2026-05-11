大分トリニータ サッカーJ2の大分トリニータは10日、特別大会のホーム戦で同じJ2のサガン鳥栖と対戦し1対0で敗れました。 前回、4試合ぶりに勝利したトリニータ。連勝を目指しホームにサガン鳥栖を迎えました。 しかし、相手に攻め込まれる厳しい展開に。前半30分にはヘディングでゴールを奪われ、先制を許します。 後半、巻き返したいトリニータにチャンスが訪れま