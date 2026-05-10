（資料写真）１０日午後１時５分ごろ、川崎市川崎区伊勢町の建物近くを歩いていた通行人から「がれきが燃えていて、建物に燃え移りそうです」と１１９番通報があった。神奈川県警川崎署などによると、建物は３階建てで、解体の予定があるという。この日は業者によって、解体作業前のゴミの撤去が行われていた。けが人はいなかった。