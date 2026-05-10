戦時中の映像の収集と分析に取り組む大分県宇佐市の団体が9日、旧日本軍の特攻を捉えた映像など14点を新たに公開しました。 アメリカ軍の空母に突撃する「ゼロ戦」。こちらは1944年10月30日にフィリピン沖で撮影された旧日本軍の特攻の映像です。 豊の国宇佐市塾は戦時中の映像をアメリカから取り寄せ、分析が出来たものを毎年公開しています。 今回は14点を新たに公開し、この中にはアメリカ軍が墜落した機体から回収した旧