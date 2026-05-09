【ちいかわ】映画館マナーCMに初登場！ 「ちいかわマナー講座」
ちいかわたちと一緒に上映中マナーを学ぼう！ ちいかわ初の映画館マナーCMが、5月8日（金）から全国のTOHOシネマズ限定で上映されている。
＞＞＞マナーCM場面カットをチェック！（写真6点）
イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品『ちいかわ』。2020年の連載開始より、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語が読者を夢中にさせてきた。人気は留まるところを知らず、全世代から愛され「日本キャラクター大賞グランプリ」を3度受賞、2022年から放送開始したアニメもYouTubeでの見逃し配信総再生回数が4億回を大きく超えるなど、日本のみならず、全世界の全世代に愛されている人気コンテンツとなっている。
そして、数々の社会現象を巻き起こしてきた「ちいかわ」が待望の初映画化。7月24日（金）に公開される。『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』で描かれるのはシリーズの中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称 ”セイレーン編” 。制作は、劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』での圧倒的なアクションシーンなど、ハイクオリティなアニメーションが評判の サイピク。ナガノ氏の完全監修のもと、ちいかわたちの冒険が壮大な音楽と迫力の映像で描かれる。
先日公開されたメインビジュアルで、ついに映画のカギを握るセイレーン・島二郎・人魚たち・ヒトハ＆フタバのビジュアルが公開され、SNSを中心に大きな話題となっている。
そしてこのたび、 ”ちいかわ初” の映画館マナーCM「ちいかわマナー講座」が5月8日（金）から全国のTOHOシネマズ限定で上映されてい流。ちいかわたちと一緒に映画上映中に守らなくてはいけないルールを楽しく学べる映像に仕上がっている。
映画本編とは異なるタッチの3D映像で作られており、全国のTOHOシネマズにて上映されている。7月24日の映画公開に向け、ちいかわたちと映画館マナーを楽しく学べる映像となっている。
さらに、『映画ちいかわ』がもっと楽しみになる様々な ”ひみつのプロモーション” を計画中。映画公式サイトではそんなひみつをまとめた「映画ちいかわのひみつ」ページが開設された。映画公開に向け明かされていく ”ひみつ” をみんなでチェックしよう。
今後も、さらなる新情報をお見逃しなく。
（C）ナガノ / 2026「映画ちいかわ」製作委員会
＞＞＞マナーCM場面カットをチェック！（写真6点）
イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品『ちいかわ』。2020年の連載開始より、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語が読者を夢中にさせてきた。人気は留まるところを知らず、全世代から愛され「日本キャラクター大賞グランプリ」を3度受賞、2022年から放送開始したアニメもYouTubeでの見逃し配信総再生回数が4億回を大きく超えるなど、日本のみならず、全世界の全世代に愛されている人気コンテンツとなっている。
そして、数々の社会現象を巻き起こしてきた「ちいかわ」が待望の初映画化。7月24日（金）に公開される。『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』で描かれるのはシリーズの中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称 ”セイレーン編” 。制作は、劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』での圧倒的なアクションシーンなど、ハイクオリティなアニメーションが評判の サイピク。ナガノ氏の完全監修のもと、ちいかわたちの冒険が壮大な音楽と迫力の映像で描かれる。
先日公開されたメインビジュアルで、ついに映画のカギを握るセイレーン・島二郎・人魚たち・ヒトハ＆フタバのビジュアルが公開され、SNSを中心に大きな話題となっている。
映画本編とは異なるタッチの3D映像で作られており、全国のTOHOシネマズにて上映されている。7月24日の映画公開に向け、ちいかわたちと映画館マナーを楽しく学べる映像となっている。
さらに、『映画ちいかわ』がもっと楽しみになる様々な ”ひみつのプロモーション” を計画中。映画公式サイトではそんなひみつをまとめた「映画ちいかわのひみつ」ページが開設された。映画公開に向け明かされていく ”ひみつ” をみんなでチェックしよう。
今後も、さらなる新情報をお見逃しなく。
（C）ナガノ / 2026「映画ちいかわ」製作委員会
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