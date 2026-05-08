7日朝、大館市城西町の林でクマが目撃されました。その後、隣接する大館市根下戸町の民家敷地内でも目撃情報があり、警察が注意を呼びかけています。大館警察署の調べによりますと7日午前9時43分ごろ、大館市城西町の林にクマ1頭がいるのを、歩いていた大館市の30代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。目撃場所付近は住宅地で、最も近い民家までは40メートルほどです。この地域には城西小学校があり