入院していた70代男性が死亡した「柏たなか病院」＝5月、千葉県柏市千葉県柏市の「柏たなか病院」で1月、入院していた70代男性患者の点滴に汚物を混入し死亡させたとして、県警は15日、殺人の疑いで同市、助産師古川美由紀容疑者（51）を逮捕した。県警によると、死因は敗血症による多臓器不全だった。古川容疑者は当時、看護師として病院で勤務していた。容疑を否認している。逮捕容疑は1月30日午前3時55分ごろ、入院してい