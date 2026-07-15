今年1月、千葉県柏市の病院で入院していた当時75歳の男性を殺害したとして助産師の51歳の女が逮捕されました。殺人の疑いで逮捕されたのは、柏市豊四季の助産師、古川美由紀容疑者（51）です。古川容疑者は今年1月30日、柏市の「柏たなか病院」で入院していた茨城県取手市の無職、会田栄次さん（当時75）に対して投与されていた点滴の延長チューブに排せつ物を混入させ殺害した疑いがもたれています。警察は事件のいきさつを調べて