PK戦で勝利した栃木SC戦から中2日、ホームに群馬を迎えた青のユニフォームモンテディオ。最初のチャンスは前半3分、フリーキックの流れから横山がミドルシュートを放ちますが、これは惜しくもクロスバーに阻まれます。さらに前半18分、榎本がドリブル突破。こぼれ球に反応したディサロのシュートは、枠を捉えられず先制はなりません。前半29分、群馬にコーナーキックを与えます。