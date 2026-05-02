勝利の喜びをマイクに向けて話す武尊こんなハッピーなラストマッチもあるのか。4月29日、東京・有明アリーナで行われた゛宿敵゛ロッタン・ジットムアンノン（タイ）との引退試合に臨んだ武尊（team VASILEUS）の劇的な5ラウンドKO勝ちを目の当たりにしてそう思わざるをえなかった。【写真】劇的なKO勝利を飾った瞬間昨年3月23日に行われたロッタンとの初対決では1ラウンドKO負けを喫していることも手伝い、試合前には「武尊が圧倒