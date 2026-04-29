フロリダ大学のAmy Williamsさんを筆頭とする研究チームは、NASA（アメリカ航空宇宙局）の火星探査車「Curiosity（キュリオシティ）」が採取したサンプルから、火星でこれまでに確認された中で最も多様な有機分子群が検出されたとする研究成果を発表しました。研究チームの成果をまとめた論文は科学誌「Nature Communications」に掲載されています。【▲ NASAの火星探査車Curiosity（キュリオシティ）が2020年10月に撮影したセルフ