我が家の杉山裕之が４日、Ｘを更新。体調不良で入院しているが、疑われたギラン・バレー症候群ではなく「低カリウム性ミオパチー」であることを公表した。１日にフジテレビ系で放送された「爆笑！レッドカーペット」を杉山の体調不良のため出演を辞退した我が家。メンバーの坪倉由幸がＸで杉山が入院していること、ギラン・バレー症候群の疑いがあることなどを明かしていた。この日、杉山自身がＸを更新し「皆さま、ご心配、