（台北中央社）最大野党・国民党の鄭麗文（ていれいぶん）主席（党首）は6月、米国を訪問する。米国の要人やシンクタンクの学者に対し、中国共産党の習近平総書記との会談で示された平和に関するメッセージを伝えるという。27日に出演したラジオ番組で明らかにした。会談は今月10日、中国・北京で行われた。双方は、1992年に両岸（台湾と中国）が「一つの中国」を巡り合意したとされる「92年コンセンサス」の堅持や、台湾独立反対