SKY-HIが、先日開催された音楽フェス＜D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026＞DAY2より「It’s OK」のライブ映像を公開した。本楽曲は、先日4月15日に発売した7作目となるオリジナルアルバム『Success Is The Best Revenge -Deluxe Edition-』にも収録されている楽曲。ヒップホップクルー・YENTOWNのプロデューサーであり、シーンを横断した数多くのヒット曲を世に送り出すChaki Zuluをプロデューサーに迎え制作された。ラ