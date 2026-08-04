女子ゴルフの桑木志帆（２３＝大和ハウス工業）が、米ツアー今季メジャー最終戦「ＡＩＧ全英女子オープン」でメジャー初制覇を果たした。昨年の山下美夢有（花王）に続く日本勢の大会連覇でメジャー制覇者は７人目。１９年大会で渋野日向子（サントリー）が４２年ぶりにメジャーに勝った後、近年は活躍が目覚ましい。山下をはじめ、２５年「シェブロン選手権」の西郷真央（島津製作所）、２４年「エビアン選手権」の古江彩佳（