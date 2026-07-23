『タイムレスマン』（フジテレビ系）と『timelesz ファミリア』（日本テレビ系）、1時間枠の冠バラエティ番組を2本も持つ大ブレイク中の「timelesz」。「SMAP」「嵐」に次ぐ国民的アイドルグループに向かって、着実にステップアップしている彼らですが、なかでも注目したいのが、今年4月期の『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（テレビ朝日系／土屋太鳳さんとダブル主演）にて、初のGP（ゴールデン・プライム）帯・連続ドラマ主演を